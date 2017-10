PMSD - XLD ANNONCE : « Une motion de blâme contre le GM en vue »

« Je verrai si le MMM soutiendra cette motion », a lancé le leader de l'opposition, qui a indiqué qu'une telle motion ne pourra pas être présentée avant l'élection partielle, prévue en décembre prochain. Concernant le PPS Kalyan Tarolah, il a annoncé qu'il soutiendra une éventuelle motion de blâme présentée par Shakeel Mohamed. « Je ne vois pas la nécessité pour l'opposition de présenter une autre motion. Nous n'avons qu'à débattre sur la même motion », a-t-il dit. Au sujet du député Jahangeer, qui a fait une déposition à la police contre toutes éventuelles allégations qui pourraient être formulées contre lui, Xavier-Luc Duval affirme ne disposer d'aucun document compromettant contre le député. « Madam la ena », a-t-il cependant dit.

Xavier-Luc Duval a annoncé le lancement officiel de la campagne électorale du PMSD, qui présentera Dhanesh Maraye comme candidat le mercredi 11 octobre prochain lors d'un congrès à la municipalité de Quatre-Bornes. Il n'a cependant pas manqué de lancer une pique à l'encontre du MMM, disant s'étonner que le congrès de lancement organisé par ce parti à la municipalité de Quatre-Bornes hier « n'a réuni que 170 personnes ». Et de poursuivre : « À la place du MMM, j'aurais retiré ma candidature ! » Le leader du PMSD reconnaît que le nombre de candidats rend « plus compliqués » les résultats des élections. S'agissant de la candidature de Tania Diolle, pour le Mouvement Patriotique, il estime que cette dernière « puisera dans l'électorat du MMM » et « est le résultat de la cassure au sein du MMM depuis le départ d'Alan Ganoo et de Kavi Ramano », entre autres. Quant à savoir s'il souhaite que le MSM présente un candidat, Xavier-Luc Duval estime que « ce n'est pas à (lui) de (se) prononcer » mais que la présence d'un candidat du MSM « permettra à l'électorat d'exprimer tout son dégoût pour le gouvernement » actuel.

Le leader de l'opposition s'est surtout appesanti sur la commémoration du 87e anniversaire de la naissance de sir Gaëtan Duval, qui sera marquée dimanche par une journée portes ouvertes à la résidence de Grand-Gaube. Et d'annoncer que la maison « a été rénovée » et que la population aura la possibilité de voir toute la collection de souvenirs reçus par sir Gaëtan Duval de l'étranger. Une messe sera en outre célébrée en l'église du Rosaire lundi à 17h30. Elle sera précédée d'une cérémonie de dépôt de gerbes au cimetière St-Jean.

Le leader du PMSD a également annoncé que le PMSD se propose, par la même occasion, de commémorer la naissance de Remy Ollier, « qui a milité pour la représentation des non blancs à l'Assemblée législative » de l'époque. « Comme sir Gaëtan Duval, il a milité pour l'égalité des chances et pour le mauricianisme. » À noter qu'il est revenu à Dhanesh Maraye de présenter les vœux du PMSD à tous les enseignants, de la maternelle au tertiaire, « qui travaillent pour la formation des leaders de demain ».