PROCÈS ÉCOULÉS - DROGUE : Demande de remise en liberté Geeanchand Dewdanee devra patienter

Geeanchand Dewdanee devra prendre son mal en patience pour connaître la décision de la cour sur sa demande de remise en liberté. Pour rappel, il avait été arrêté dans le cadre de la saisie record de 135 kilos d’héroïne, d’une valeur marchande de Rs 2,5 milliards, dissimulés dans cinq compresseurs dans le port. Le sexagénaire, directeur de Brilliant Resources Consulting Ltd, avait comparu devant la magistrate Adila Hamuth en cour de district de Port-Louis dans la semaine dans le cadre de l'accusation provisoire d'importation de drogue qui pèse sur lui. Son homme de loi, Me Neil Pillay, n'a pas insisté pour que les débats sur la motion de remise en liberté de son client aient lieu ce jour-là, et ce en raison de la déclaration d'un enquêteur en cour, indiquant que l'enquête n'a pas encore été bouclée. Les débats ont été ajournés au 12 septembre. Il est reproché à Geeanchand Dewdanee d'avoir apposé sa signature sur une facture qui concernait l'importation des compresseurs qui contenaient de la drogue.

COUR | Son fils mort noyé en 2014

Un Britannique réclame Rs 50 M de dommages

Gavin Martin Howkins, un ressortissant britannique, a logé une plainte en Cour suprême pour réclamer des dommages de Rs 50 M à un skipper, à son directeur et à un hôtel, qui avait fait la promotion d'une excursion pour nager avec les dauphins. Le 29 août 2014, le fils du plaignant, âgé de 17 ans, est en effet mort noyé au cours d'une excursion au large de la côte de Tamarin. Gavin Martin Howkins dénonce le fait qu'ils n'avaient reçu aucune instruction pour leur sécurité une fois sur le bateau et qu'ils n'avaient pas reçu de gilets de sauvetage. C'est après être revenu sur le bateau suite à sa plongée qu'il s'était aperçu que son fils n'était pas retourné. Ce sont des plongeurs de l'hôtel où résidait la famille Hawkins qui avaient repêché le corps inanimé de l'adolescent. Gavin Martin Howkins réclame Rs 50 M de dommages moraux et 8 653,18 livres sterling, soit Rs 372 451, représentant les frais de déplacement de sa famille avant et après la mort de son fils. L'affaire sera appelée le 29 septembre 2017.

COUR | Pour avoir fumé dans un avion

Un passager écope d'une amende de Rs 45 000

Un quinquagénaire, ancien cuisinier, était poursuivi sous trois charges en Cour intermédiaire. Il lui était reproché notamment d'avoir fumé dans les toilettes d'un avion d'Air Mauritius en provenance de l'aéroport Charles de Gaulle, et d'avoir insulté une hôtesse de l'air lors du vol. Les délits ont été commis le 11 septembre 2016. Pour ses méfaits, la cour lui a infligé une amende de Rs 15 000 sous chacune des charges retenues contre lui, pour un total de Rs 45 000. Le passager avait indiqué qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool lorsqu'il avait pris ce vol, expliquant ainsi son comportement. Le quinquagénaire avait été menotté et conduit au poste de police de l'aéroport juste après l'atterrissage.