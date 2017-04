RELATION BILATÉRALE-MAURICE-CHINE : Air Mauritius et China Eastern Airlines concluent un accord de partage de code

Air Mauritius et China Eastern Airlines ont conclu un accord de partage de code, qui est effectif depuis le 18 avril dernier. China Eastern Airlines agira comme « marketing carrier » sur les vols opérés par Air Mauritius vers Shanghai, Pékin, Guangzhou et Chengdu.

Aux termes de l’accord avec Air Mauritius, China Eastern Airlines opérera en partage de code comme « marketing carrier » sur les vols opérés par la compagnie d’aviation nationale vers Shanghai, Pékin, Guangzhou et Chengdu. Ainsi, les vols d’Air Mauritius seront disponibles sur le réseau de vente et de distribution de China Eastern Airlines. « Cet accord de partage de code représente une opportunité en vue d’une augmentation de la vente de sièges sur les dessertes chinoises. China Eastern Airlines est la seconde plus importante compagnie aérienne chinoise opérant aussi bien des vols internationaux et domestiques. Ses bases principales sont situées à Shanghai et Beijing », indique un communiqué.

Par ailleurs, dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Maurice, une série d’activités ont été organisées cette semaine, dont un symposium sur les relations sino-mauricienne, organisé à la Cybercité. Le ministère des Affaires étrangères, Vishnu Lutchmeenaraidoo, a organisé jeudi une session de travail avec une délégation du gouvernement chinois pour explorer des pistes nouvelles de coopération. Le ministre a, à cette occasion, souligné que l’intensité des relations sino-mauriciennes « facilite et encourage la mise en œuvre d’initiatives encore plus ambitieuses pour l’avancement des intérêts communs des deux pays ». La délégation du gouvernement chinois était dirigée par la Special Representative of the Chinese Government on African Affairs, Xu Jinghu.

Le chef de la diplomatie a d’emblée salué la volonté de la Chine d’être aux côtés de Maurice et a exprimé son appréciation du travail accompli par l’ambassadeur de Chine à Maurice, Li Li, dont le mandat arrive à terme. Il ressort des discussions que Maurice et la Chine se penchent sur la mise en place d’une zone de libre-échanges, ce qui permettra l’ouverture de nouvelles avenues pour la Chine dans l’optique du marché africain.

Coopération

La Chine peut en effet s’appuyer sur l’appartenance de Maurice aux organisations telles le COMESA, la SADC, la COI et, éventuellement, la zone d’échanges tripartite (COMESA, SADC, East African Community), pour toucher les marchés des pays de l’Afrique australe et de l’Afrique orientale, soit un immense marché de quelque 650 millions de consommateurs. Le ministre Lutchmeenaraidoo soutient que les entreprises chinoises pourront utiliser les facilités du port franc à Maurice comme base de valeur ajoutée à leurs produits et les réexporter dans des conditions favorables vers ces pays.

Il a également été question de la stratégie mauricienne consistant à la mise en place de zones économiques spéciales dans des pays ciblés tels le Ghana, le Sénégal et Madagascar. De plus, les investisseurs chinois trouveront dans la panoplie d’instruments que Maurice propose – des accords gouvernement à gouvernement, SPV financiers, etc. – une avenue fort attrayante pour mobiliser des investissements dans ces nouveaux pôles d’activité économique.

Vishnu Lutchmeenaraidoo a expliqué que les investisseurs chinois sont encouragés à utiliser le centre financier de Maurice pour leurs opérations africaines. À ce propos, la Bank of China, qui s’est implantée à Maurice, utilise déjà la juridiction mauricienne comme « clearing house » des transactions en Renminbi sur le continent africain.

Le ministre des Affaires étrangères dirigera une mission à Pékin vers la mi-mai. Des réunions de prospection avec des opérateurs chinois y auront lieu afin de donner forme à cet ambitieux projet de partenariat stratégique. Maurice compte par ailleurs solliciter l’expertise de la Chine dans les domaines de la médecine traditionnelle et de la gastronomie en vue de consolider ses atouts dans l’industrie du tourisme.