TRIATHLON - COUPE D'AFRIQUE ATU AU MORNE (AUJOURD'HUI) : Maurice représentée par Laurent L'Entêté

Le rendez-vous est pris ce matin sur la plage du Morne. Au total, 15 athlètes, soit 13 garçons et trois filles représentant neuf nations sont engagés dans la Coupe d'Afrique ATU organisé par la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri) avec l'aide du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Dans le camp mauricien, seul Laurent L'Entêté représentera Maurice. Il aura fort à faire dans la catégorie élite puisqu'il aura des costauds comme adversaires, notamment à un certain Badr Siwane du Maroc, vainqueur des Championnats d'Afrique (U23) en mai dernier à Yasmin Hammamet en Tunisie. Trois kenyans, deux Luxembourgeois, un Namibien, un Sud-Africain, un Français et un tchèque seront aussi de la partie. Les participants voudront à tout prix boucler les 1 500m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied en première position, histoire de grappiller des points au classement de l'International Triathlon Union (ITU). Les triathlètes s'élanceront à 11h. Puis à 11h10, ce sera au tour des dames (élite) de s'élancer. La victoire se jouera entre Jodie Berry de l'Afrique du Sud, Esra Nur Gokcek de la Turquie et Elisabeth Siroux de la France. À savoir que cet événement sur le sol mauricien n'aurait pas pu se faire sans le soutien du privé à l'instar du Groupe CIEL, IBL, Panagora, PhoenixBev, FTL et CBE entre autres.