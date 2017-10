Yashin Emamdee out ?

Reverra-t-on Yashin Emamdee en action au Champ de Mars. C’est la question qu’on se pose après la sanction de six journées qui pèse à son encore depuis mardi dernier. Il faut savoir que le Mauricien avait écopé d’une suspension de trois journées lors du 29 acte pour sa monte sur Beach In A Bottle, mais il a fait appel de cette mise à pied. Il n’a toutefois pas fait de réclamation en ce qui concerne la sanction émise à son encontre pour la monte de Glorious Goodwood. Il faut ici souligner qu’avant l’annonce de sa suspension, Yashin Emamdee avait dit aux Racing Stewards qu’il ne savait pas s’il y avaient de bonnes montes qui l’attendaient alors qu’il était associé à l’entraînement Rameshwar Gujadhur. De source bien informée, on a appris que ce dernier ne compte pas faire confiance à la cravache mauricienne après avoir visionné le film du départ de la course de Glorious Goodwood. Il faudrait aussi savoir que, mardi prochain, le Licencing Committee se réunit pour délivrer les licences pour la suite de la saison. Il se chuchote que Yashin Emamdee pourrait se retrouver dans de beaux draps, d’autant qu’au début de la saison, il n’avait reçu qu’une licence temporaire et avait promis de bien se comporter sur la piste. Et dire que son désir était de représenter le quadricolore lors du week-end international. Aux dernières nouvelles, il nous revient que Yashin Emamdee a décidé de retirer l’appel concernant sa monte sur Beach In A Bottle. Si tel est le cas, il ne sera pas éligible pour monter durant les dernières journées et devra attendre 2018 pour savoir s’il pourra à nouveau exercer.

Beat The Retreat euthanasié

Le vendredi 13 n’a pas porté chance à Patrick Merven. En effet, cet entraîneur a perdu son meilleur élément en Beat The Retreat au cours de cette séance. Récent vainqueur de la Hinterland Cup et la SAA Cargo Princess Margaret Cup, Beat The Retreat avait été sacré meilleur sprinter de l’île et il préparait activement son prochain engagement pour la Coupe d’Or. Le sort en a malheureusement voulu autrement, car alors qu’il effectuait un galop de haute facture en compagnie de Down Under vendredi dernier sur la petite piste du Champ de Mars, il s’est fracturé le paturon. Jugé irrécupérable par le vétérinaire Hitesh Kumar Ruhee, son entourage n’a pas eu d’autre choix que de mettre fin à ses souffrances. Il est à noter que Beat The Retreat occupait la tête du classement de cheval de l’année 2017 avec 119 points.

WEEK-END INTERNATIONAL : Jeffrey Lloyd de la partie

Les préparatifs vont bon train en ce qui concerne l’International Jockeys’ Week-End qui se tiendra les 2 et 3 décembre. On apprend que plusieurs jockeys ont déjà donné leur aval quant à leur participation. Du lot, on retiendra Jeffrey Lloyd, cinq fois jockey champion lors des saisons 1990, 2002, 2003, 2004 et 2005. Le Sud-Africain exerce maintenant en Australie, où il a été sacré meilleure cravache à Brisbane lors de la dernière saison et détient le nombre record de victoires, soit 133. Il faut aussi savoir que Jeffrey Lloyd détient le record de victoires lors d’une édition du J & B Met Day Program, avec à la clé pas moins de six victoires, dont trois courses de groupe — G1 J & B Met, G1 Cape Derby et G1 Majorca Stakes. À 56 ans, il n’a pas perdu sa rage de vaincre et il ne fait pas l’ombre d’un doute que sa présence sera vivement appréciée par les turfistes.

Gris Cheval et Young Royal out

Gris Cheval et Young Royal ne seront plus vus en compétition cette saison. Ces deux chevaux ont été jugés inaptes à la compétition après avoir connu des ennuis. Le premier nommé a été incapable d’ouvrir son palmarès et sa dernière course remonte à la huitième journée. Quant à Young Royal, il a réalisé une meilleure carrière vu qu’il s’est imposé à pas moins de cinq reprises au Champ de Mars. Lors de sa dernière sortie, le 1er octobre, il avait saigné et c’est la raison pour laquelle qu’il a été mis à l’écart. Sachez aussi que Supreme Power, qui a évolué pour le compte de Raj Ramdin, a intégré l’effectif de Shyam Hurchund. Ce dernier pourra aussi compter sur Fleetfox pour cette fin de saison. Par ailleurs, Al Hamd (Ramapatee Gujadhur) a été temporairement mis au repos.

QUANTUM MAURITIAN JOCKEY SERIES 2017 : Allyhosain creuse l’écart

Auteur d’un troisième succès samedi dernier, grâce à Ruby Rocker, Jameer Allyhosain a creusé l’écart sur son plus proche concurrent au classement des Mauritian Jockey Series, à savoir Jeanot Bardottier. Avec 35 points pour trois victoires et deux 2es places, Allyhosain compte désormais 10 points d’avance sur Bardottier et 16 sur Dinesh Sooful, qui a terminé à la dernière place avec Pageantry. La deuxième place de Mr Oshkosh a permis à son jockey Mervyn Teetan de se retrouver dans le Top 10 avec 8 points, alors que Palveer Mogun a récolté son premier point de la saison grâce à Bright Shining.